Düsseldorfs erstes Fitnessstudio für draußen Start-up ermöglicht Fitness unter freiem Himmel

Um die Sportfläche zu finden, muss man schon genau hingucken, denn es befindet sich ein wenig versteckt hinter dem Tanzsportclub „TSC Rot-Weiß“ in der Altenbergstraße in Flingern. Dass hier die Post abgehen kann, hört man allerdings. Aus Boxen ertönt energiegeladene Musik – eine Mischung aus Elektro und Techno. Musik zum Anspornen und Auspowern, wenn man so will. Bei Sonne und 28 Grad packen Leon Freiholz und James Andrew bereits an: Sie räumen neue Hanteln und Gewichte in einem Holzunterstellhaus aus und wollen sie in einen Container nur wenige Meter entfernt verräumen. In einer grünen Umgebung, ab vom Großstadttreiben, kann man hier auf Rasen und Gummiboden ganz schön ins Schwitzen kommen. Fitnessgeräte stehen bereit. Das Besondere: Alles ist draußen. Und auch bei Regen könnte man hier trainieren.