Düsseldorfs China-Strategie „Es wäre naiv, nicht richtig hinzuschauen“

Keller: Es ist ein sehr differenziertes Bild. Ich war sehr beeindruckt vom Entwicklungstempo, von der schieren Größe und von der Kraft und Entschlossenheit, mit der dieses Land seinen Weg an die Weltspitze geht. Ich bin allerdings auch noch nie an so vielen Kameras und Gesichtsscannern vorbeigelaufen. Wenn es dunkel ist, blitzt es permanent um einen herum, weil man erfasst wird. So gibt es in diesen Städten so gut wie keine Kriminalität. Der Preis für diese Art der Problemlösung ist für uns allerdings nicht akzeptabel.