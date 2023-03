Schwarz-Grün in Düsseldorf Die CDU zwischen Hafermilch und Altbier

Es ist Halbzeit für die schwarz-grüne Kooperation im Rathaus. Bei einer Zwischenbilanz der CDU bei ihrem Kreisparteitag zeigte sich am Dienstagabend, wie sehr die Partei dieser neue Partner umtreibt. Gleich zum Start seiner mit Fußball-Metaphern gespickten Rede sah Oberbürgermeister Stephan Keller in einer Halbzeit die Chance auf ein Alt und eine Bratwurst. „Hier bei der CDU kann man sich dazu ja noch bekennen. Bei unserem Kooperationspartner würde es an dieser Stelle heißen: Eine Hafermilch und eine vegane Biowurst.“ Viel Applaus. Den Ausdruck für ein gewisses kulturelles Fremdeln fing Keller zumindest halb auf, indem er bekannte, auch mal gerne eine vegane Wurst zu essen, „aber eben nicht immer“.