Berufsstart in Düsseldorf : Der Ausbildungsmarkt ist deutlich kleiner geworden

Berufsstart in Düsseldorf

Düsseldorf Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind jedoch nach wie vor gut. Genutzt werden können sie bei einer digitalen Messe am Samstag.

Der Ausbildungsmarkt in Düsseldorf ist im Zuge der Pandemie stark geschrumpft. Auch nach einigen Erholungstendenzen liegen Angebot und Nachfrage auf einem extrem niedrigen Niveau, das seit vielen Jahren nicht erreicht wurde.

Zum ersten Mal seit langer Zeit ist im Mai die Zahl der Bewerber wieder unter die Marke von 3000 gerutscht. In diesem Jahr waren es nach Zahlen der Agentur für Arbeit 2966 Bewerber. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es 4207. Nicht viel besser sieht es auf der Seite der angebotenen Stellen aus. Auch hier ist mit 3217 ein langjähriger Tiefstwert erreicht worden. Immerhin: Die Zahl der angebotenen Stellen übersteigt nach wie vor die Zahl der Bewerber, auch wenn sich das Verhältnis aus Sicht der angehenden Azubis etwas verschlechtert hat.

Um so relevanter wird die erste digitale Ausbildungs- und Studienmesse, die gemeinsam von den Agenturen für Arbeit in Düsseldorf, Mettmann und Solingen-Wuppertal organisiert wird. Rund 100 Ausbildungsbetriebe und Hochschulen sind am Samstag von 10 bis 14 Uhr vertreten. Auch die Berufsberatung, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer sind dabei (mehr Infos im Internet: www.webmessen.de/ausbildungklarmachen19juni).