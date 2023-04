Veranstaltung im Maxhaus Düsseldorf Prominente Frauen lesen aus ihrer Lieblingslektüre vor

Spannung lag in der Luft und großes Interesse an Lesetipps. Das Maxhaus war schnell ausgebucht, denn die Veranstaltung „Frauen lesen für Frauen“ ist seit Jahren beliebt. Prominente Frauen aus Düsseldorf stellten den Besucherinnen ihre aktuelle Lieblingslektüre vor. Sie lesen dazu selbst aus den Büchern vor und erzählen, was sie mit dem Werk verbinden.