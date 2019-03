Projekt wird NRW-Innovationsminister vorgestellt: Studierende starten Kampagne für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz

Düsseldorf Mit einer Online-Initiative zeigen Heine-Uni und Fliedner-FH, wie wichtig Ernährung, Ergonomie und Bewegung sind. Bald stellen die Studierenden ihr Projekt dem NRW-Innovationsminister vor.

Hannah Pohlen studiert eigentlich Politik im fünften Semester an der Heinrich-Heine-Universität. Seit ein paar Monaten arbeitet sie im Studium allerdings an einem Projekt, das so gar nichts damit zu tun hat: Mit Studierenden aus anderen Fachbereichen und der Fliedner-Fachhochschule hat sie die Online-Kampagne „Start Health At Work“ gestartet. Unter dem gleichnamigen Hashtag zeigen die Studierenden auf Instagram sowie auf der Webseite https://starthealthatwork.jimdofree.com/, dass Gesundheit am Arbeitsplatz wichtig ist und es unterschiedliche Wege gibt, etwas dafür zu tun. So geben sie Tipps für gesunde Mahlzeiten am Arbeitsplatz, Ergonomie und Work-Life-Balance. Für Überraschung sorgten schon einige Einsendungen, die das Team zu seinem Aufruf erhielt, Fotos zum Thema einzuschicken: Von einem Lauf-Schreibtisch (auf einem Laufband ist ein Schreibtisch montiert) hatte noch keiner gehört.