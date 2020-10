Bildung in Düsseldorf : Mathe-Nachhilfe über Whatsapp

Düsseldorf Zwei Düsseldorfer Unternehmerinnen haben das Start-up „Save a Nerd“ gegründet und ein Mathebuch geschrieben. Nachhilfe gibt es per Whatsapp.

Mit ihrem Start-up „Save a Nerd“ setzen Ann-Kathrin Sutterlei und Julia Wawrzenietz genau da an. Die beiden haben ein unterrichtsergänzendes Mathebuch geschrieben und bieten individuell zugeschnittene Online-Nachhilfe an. „Wir wollen Schülern die Angst vor Mathe nehmen und zeigen, dass das Fach nicht langweilig ist“, erklärt Julia Wawrzenietz.

Die 24-Jährige beginnt in Kürze mit ihrer Masterarbeit im Fach Mathematik an der Uni Dortmund und hat ebenso wie ihre Kollegin schon früher Nachhilfe gegeben. Ann-Kathrin Sutterlei ist 25 Jahre alt und steckt gerade in der Bachelor-Phase ihres Maschinenbaustudiums an der Hochschule Düsseldorf. „Das Problem an den meisten Mathebüchern ist, dass sie überhaupt nicht kindgerecht sind und Aufgaben sich nicht an der Wirklichkeit der Jugendlichen orientieren“, sagt sie. „Wir haben versucht, das Buch aus Sicht der Schüler zu schreiben.“