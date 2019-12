Stockumer Montessori-Grundschule : Anwohnerin wehrt sich gegen Schulgarten

Seit drei Jahren kämpft Heidi Schäferhenrich gegen den verwilderten Garten der Montessori-Grundschule in Stockum, der an ihr Grundstück grenzt. Foto: RP/Mirjam Ratmann

Düsseldorf Seit drei Jahren wuchert der Garten der Montessori-Schule in Stockum. Zuständig fühlt sich niemand.

Das Prinzip klingt gut: ein Schulgarten, den Schüler und ihre Eltern gemeinsam gestalten können und durch den die Kinder neben Mathe und Deutsch lernen, wie ein Garten bewirtschaftet und gepflegt werden muss . Doch wenn die Pflege vernachlässigt wird und Unkraut wildert, hat nicht nur die Schule Ärger, sondern auch die Nachbarschaft. Heidi Schäferhenrichs Grundstück, auf dem ihr Elternhaus steht, grenzt an einen solchen Schulgarten – den der Montessori-Grundschule in Stockum. Eigentümer des Geländes ist das Schulverwaltungsamt.

Seit drei Jahren hat Schäferhenrich Probleme mit wild wuchernden Brombeersträuchern, die von dem Garten rüber in ihren Garten wachsen. Und das, obwohl bereits ein hoher Zaun den Blick auf den Garten verdeckt. „Die Sträucher wachsen am Zaun, durch den Zaun und unten drunter durch“, beklagt sich die 76-Jährige. Die Wurzeln der Pflanze seien so stark, dass sie sogar neu gepflasterte Steine angehoben hätten. Auch der Zaun wurde irgendwann so sehr beschädigt, dass er Anfang dieses Jahres ausgetauscht werden musste. Der Hausmeister der Schule habe das Unkraut im September einmalig entfernt. Gelöst ist das Problem damit nicht. „Die Brombeerpflanzen kommen ja immer wieder.“