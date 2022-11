Gisa M. muss ins Gefängnis : Gisa M. wegen Schwarzfahrens verhaftet

Düsseldorf Vor wenigen Tagen stand die Verhaftung der ehemaligen Obdachlosen Gisa M. aus Düsseldorf noch als Möglichkeit im Raum, jetzt wurde die 56-Jährige festgenommen. Sie war gerade auf dem Weg zu einer Behandlung.

Am Freitagmorgen wurde aus der Drohung nun ein Fakt. Gisa M. war auf dem Weg zu ihrem Methadonprogramm, das sie als ehemalige Heroinabhängige jeden Tag aufsucht. „Am Bahnhof in Benrath wurde Gisa dann festgenommen“, sagt Oliver Ongaro von „Fiftyfifty“. Die Staatsanwaltschaft habe den Antrag auf „Therapie statt Strafe“ abgelehnt. Der Anwalt von Gisa M. habe sofort in einem Eilantrag ein Gnadengesuch für sie gestellt, so Ongaro. „Dem kann die Staatsanwaltschaft noch am Freitag oder am Montag zustimmen, wenn sie will.“