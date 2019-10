Hawaiianische Tradition : Die heilende Wirkung des Hula-Tanzes

Marianne Krüger (l.) hat den Trainingsraum der evangelischen Familienbildung liebevoll geschmückt. Hier bringt sie gerade Sabine Hildebrandt Hula bei. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der hawaiianische Tanz fördert Koordinationsfähigkeit, Konzentration und Körperwahrnehmung. Marianne Krüger unterrichtet den „Tanz reiner Lebensfreude“.

Das Wort Hula weckt unterschiedliche Assoziationen. Einige denken an ihre Kindheit und um die Taille schwingende Hula-Hoop-Reifen zurück. Andere haben das Bild im Kopf, wie Elvis vor halbnackten Tänzerinnen im Bast-Röckchen Gitarre spielt und singt. Mit all dem haben die Hula-Tanzkurse von Marianne Krüger nichts zu tun. Das Bild mit den Blumenmädchen sei ein typisches Klischee, erklärt Krüger. „Der echte Hula ist ein traditioneller Tanz der Hawaiianer, der seit undenklichen Zeiten auf der Insel verwurzelt ist. In dem Tanz wird mittels Gestik, Mimik und Schrittkombination der Inhalt eines Liedes und damit die Geschichten Hawaiis erzählt. Wer die Sprache des Körpers kennt, weiß, worum es in einem Lied geht, ohne den Text verstehen zu müssen.“

Krüger hat den Trainingsraum der evangelischen Familienbildung auf der Hohenzollernstraße 24 liebevoll geschmückt. Auf dem Boden liegen bunte Tücher, Blumengirlanden, hawaiianische Musikinstrumente und Bilder der Insel. Bevor es richtig losgeht, gibt es ein kleines Aufwärmtraining, bei dem schon mal die Gelenke gelockert werden. Dann führt die 69-Jährige die Tänzer, die sich große Tücher um die Hüften gewickelt haben, in die Geschichte und Bedeutung des Hulas ein. „Das Wort Hula besteht aus zwei Teilen. Hu bedeutet überfließende Energie. La steht für Sonne oder inneres Feuer. Die Energie fließt von oben durch den Körper in die Erde. Hula ist ein Tanz reiner Lebensfreude. Ohne ihn geht auf Hawaii gar nichts.“ Und los geht es, Kopf gerade, Schultern runter und das Becken ein wenig vorgeschoben. Erst üben die Teilnehmer den „Kaholo“, den Grundschritt, dann kommen Schritt für Schritt die anderen Bewegungen hinzu. Locker schwingen die Hüften zur hawaiianischen Musik hin und her, während die Arme weiche Bewegungen machen.

Info Hula lernen bei DRK und VHS Kurse beim DRK Jeden Dienstag von 15 bis 16.30 Uhr bringt Krüger Hula-Begeisterten das Tanzen bei. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Treffpunkt: Jahnstraße 47 in Friedrichstadt. Am 4. Dezember 2019 wird es zwischen 15 und 18 Uhr einen Weihnachts-Hula-Workshop geben. Informationen unter https://kursplaner.drk-duesseldorf.de Kurse bei der VHS Auch dort werden Hula-Kurse für verschiedene Stufen angeboten. Am 1. Dezember 2019 gibt es ein Hawaiian Christmas Hula. Informationen unter https://vhs.duesseldorf.de

Was sich recht simpel anhört, hat auf die Gesundheit eine Vielzahl von positiven Auswirkungen. „Der Tanz hat eine heilende Wirkung“, erklärt Krüger. Die Koordinationsfähigkeit, die Konzentration und die Körperwahrnehmung werden gefördert. Durch die fließenden meditativen Bewegungen kann der Tänzer zur inneren Ruhe finden und die Balance von Körper, Geist und Seele wird gefördert. Die aufrechte Haltung beim Tanz wirkt einem Hohlkreuz entgegen und führt zu einer guten Körperhaltung. Was die Muskulatur betrifft, ist Hula ein Ganzkörpertraining. „Die Arme sind immer in Bewegung. Das ist richtig anstrengend, aber gut gegen die berühmten Chicken Wings. Und der obere Rücken profitiert auch“, so die „Kumo“, so heißen die Hula-Lehrer. Die Hände machen eine wellenartige Bewegung, das hält sie beweglich und ist gut bei Arthrose. Durch die Bewegungen der Hüfte werden Rücken- und Bauchmuskulatur gleichermaßen beansprucht. „Auch der Beckenbodenbereich wird gestärkt. Das ist für Frauen besonders wichtig“, so die Tanzlehrerin. „Beim Tanzen geht man in die Knie. Das macht die gesamte Bein- und Po-Muskulatur stark.“ – Hula ist für alle Menschen ohne Altersbegrenzung erlernbar, da er individuell anpassbar ist. Wer Probleme mit der Hüfte hat, macht die Bewegungen kleiner. „Und jeder beugt die Knie nur so weit, wie es geht. Manche können wie die Hawaiianer richtig tief gehen, andere bleiben weiter oben“, erzählt Krüger. „Hula kann sogar im Sitzen getanzt werden. Dann stehen Gestik und Mimik im Vordergrund. Das ist für die ältere Generation besonders wichtig.“