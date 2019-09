Mein Gesundheits-Rezept : Balance finden zwischen Privatem und Beruflichem

Düsseldorf Marita Heyer-Brinkmeyer findet, dass man sich nicht überfordern sollte.

Eine weitere Facette von Gesundheit beinhaltet für mich die Suche nach innerer Haltung und lebendigen Werten. In der Lebensphase, in der junge Menschen sich ausprobieren und herauszufinden versuchen, was gut oder schlecht für sie ist, nutzen sie viele Erfahrungen – auch in Bezug auf die eigene Gesundheit. In meiner Arbeit mit jungen Menschen erlebe ich sie immer wieder in Auseinandersetzungen mit sich selbst. Ein gutes Beispiel ist die Antwort eines 16-Jährigen auf die Frage, was Gesundheit für ihn bedeute. Er sagte nämlich, er wisse, dass er sich schlecht ernähre und dass sein Sport als Leistungsschwimmer wichtig für seine Gesundheit sei. Aber auch die Freude, die er empfinde, wenn er als Leiter einer Kindergruppe sehe, wie viel Spaß die Kleinen im Wasser hätten, trage zu seiner Gesundheit bei.