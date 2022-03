Einblicke in die Ukraine : „Jedes Telefonat könnte das letzte sein“

Ein Einblick in die Städtische Kinderklinik #2, in der Darias Onkel arbeitet. Die Scheiben wurden zugeklebt, damit im Falle einer Detonation keine Scherben auf die Neugeborenen fliegen. Foto: Daria Jablonowska

Düsseldorf Daria ist gebürtige Ukrainerin und lebt inzwischen in Düsseldorf, viele Verwandte und Freunde sind noch in der Heimat. Sie gibt Einblick in Erlebnisse und Bedürfnisse der Menschen in Kiew, in Cherson und auf der Flucht.

Mit zehn Jahren kommt Daria 1996 gemeinsam mit ihren Eltern aus der Ukraine nach Deutschland. Zurück bleiben Verwandte und Freunde – die jetzt in Gefahr sind. Seit Beginn des Krieges am vergangenen Donnerstag sind viele Menschen auf der Flucht, die Lage in den ukrainischen Gebieten ist unübersichtlich. Seit Tagen fallen Bomben, Schüsse sind zu hören, es kommt zu Straßenkämpfen; viele Menschen wurden bereits verletzt oder getötet. Am Telefon erzählt die in Düsseldorf lebende Daria, die im öffentlichen Dienst arbeitet, von den Erlebnissen aus ihrem Freundeskreis.

Besonders mit ihrem Onkel Oleg telefoniert sie viel. Er ist Arzt auf einer Frühgeborenen-Station im städtischen Krankenhaus. „Über Flucht hatte er gar keine Zeit nachzudenken. Er wird gebraucht, niemand sonst kann dort seinen Job gerade übernehmen“, gibt sie das Gespräch mit ihm wieder. Er erzählt über seine Arbeit im Krankenhaus: „Wir sind inzwischen das einzige Kinderkrankenhaus auf dieser Seite des Dnepr (der Fluss teilt die Hauptstadt Kiew, A.d.R.). Alle Brücken sind unpassierbar, höchstens mit Sondergenehmigung kommt man noch auf die andere Seite der Stadt. Dadurch fehlen uns Mitarbeiter, rund die Hälfte ist ausgefallen. Viele andere sammeln wir mit dem Krankenwagen morgens ein, nicht wenige schlafen im Krankenhaus. Aktuell versorgen wir zwölf Frühgeburten bzw. Säuglinge mit gesundheitlichen Problemen.“

Info Weitere Unterstützung für die Ukraine Ansprechpartner Unter darja.j@gmx.net können Helfer, die Zugang zu medizinischem Material haben, sich direkt an Daria wenden und mit ihr abklären,was genau benötigt wird. Kundgebung Heute findet um 17 Uhr eine Demonstration auf der Wiese vor dem Landtag statt. Eine weitere Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug hat Libertas Belarus für Samstag, 5. März, ab 14 Uhr im Hofgarten angekündigt. Städtische Ansprechpartner Weiterhin ist es möglich, sich mit Angeboten und Gesuchen für Hilfe an die Mailadresse ukraine-hilfe@duesseldorf.de zu wenden.

Andere Bekannte von Daria sind auf der Flucht in Richtung Deutschland oder in die direkten Nachbarländer. Nach vier Tagen ist ihre beste Freundin mit ihrem Kind in Rumänien angekommen; 24 Stunden hat sie an der Grenze warten müssen. Sie ist direkt am ersten Tag losgefahren. Ein paar Stunden später, so vermutet Daria, wäre sie vielleicht gar nicht mehr aus Kiew herausgekommen.

Ihr Onkel erzählt am Telefon weiter von den Bedürfnissen der Neugeborenen: „Sie brauchen Sauerstoff, werden per Sonde ernährt und liegen unter Wärmelampen. Alle befinden sich im ersten Stock, eine Verlegung in den sichereren Keller ist nicht möglich. Mitarbeiter haben Waschmaschinen und Trockner organisiert, um die notwendige Hygiene für die Neugeborenen sicherzustellen. Normale Medikamente bekommt man aktuell mit viel Wartezeit in der Apotheke; auch die Grundversorgung ist noch sichergestellt.“

Eine andere Freundin hat sich Richtung Polen auf den Weg gemacht. Die Grenze dort ist laut ihren Angaben überlaufen. Zwei Tage hat sie vor dem Grenzübergang in einer Menschenmenge gestanden, aus der man gar nicht wieder herauskam: ohne Essen, komplett übermüdet, ohne Möglichkeit, zur Toilette zu gehen. „Sie hat mir erzählt, dass sie hingefallen ist, andere Menschen über sie hinweggerannt sind – aber zum Glück hat ihr jemand geholfen, aufzustehen“, fasst Daria die Erfahrung ihrer Freundin zusammen.

In Kiew gibt es laut Onkel Oleg noch Strom und Wasser: „Wir müssen aber darauf vorbereitet sein, wenn er ausfällt. In einem externen Lager sind medizinische und andere Utensilien von uns untergebracht. Doch das Lager liegt in der Nähe eines Flughafens, der bombardiert wird. Es gibt auch Gerüchte von Plünderungen und wir wissen nicht, wie es vor Ort aussieht.“

Bevor die Brücken unpassierbar wurden, ist Darias Onkel mit seiner Tochter zur Großmutter gezogen. Die ist 85 Jahre alt und kann nur schlecht laufen – Möglichkeiten zur Flucht gibt es für sie kaum. „Uns ist bewusst, dass jedes Telefonat unser letztes sein könnte“, sagt Daria. Gerade ihrer Großmutter beizubringen, was vor sich geht, gestaltet sich schwierig. „Für meine Oma, die den 2. Weltkrieg und seine Folgen miterlebt hat, ist es unvorstellbar, dass die Russen, mit denen man früher gegen Nazis gekämpft hat, plötzlich die Ukraine angreifen.“

Seiner Nichte schickt Oleg eine Liste mit Medikamenten und Technik, die benötigt wird, darunter Pulsoxiometer und Infusionspumpen. Für Daria ist dies eine Möglichkeit, zu helfen. Sie schreibt seither Hilfsorganisationen an, um die Materialien auftreiben zu können. „Ein großes Problem ist aktuell die Logistik.“

Ihre eigenen Gefühle beschreibt Daria als „wellenartig“. Zu Beginn habe sie sich gefühlt wie auf einer Beerdigung: „Da war eine komplette Leere und Machtlosigkeit in mir.“ Inzwischen wird es etwas besser, die Hilfsbereitschaft der Menschen, ihre eigenen Bemühungen und politische Hilfe würden es erträglicher machen.