Kundgebung vor dem Amtsgericht : Düsseldorferin soll wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis

Düsseldorf Weiterhin drohen einer ehemaligen Obdachlosen sechs Monate Haftstrafe. Das Geld habe für die Fahrscheine einfach nicht gereicht, sagt sie.

Polizei verhaftet Rumänen am Bahnhof

Bundespolizei in Emmerich

Bundespolizei in Emmerich : Polizei verhaftet Rumänen am Bahnhof

Volltrunkener Messerstecher soll nach Haft in Therapie

Angriff auf Mitzecher in Düsseldorf

Angriff auf Mitzecher in Düsseldorf : Volltrunkener Messerstecher soll nach Haft in Therapie

Urteil am Jugendschöffengericht Mönchengladbach

Urteil am Jugendschöffengericht Mönchengladbach : Die nächste Haftstrafe für einen jungen Intensivtäter

Prozess am Krefelder Amtsgericht

Prozess am Krefelder Amtsgericht : Drogendealer Aufenthaltserlaubnis verschafft - Bewährungsstrafe für Ex-Mitarbeiter des Ausländeramtes

Zu ihrer Anhörung beim Amtsgericht am Donnerstag kam Gisa M. mit einem Koffer, darin ihr Hab und Gut. Sie hatte befürchtet, direkt nach dem Gerichtstermin verhaftet zu werden. Ihre größte Angst sei, aufgrund der Haftstrafe ihre Wohnung zu verlieren, sagt die 56-Jährige. Sie habe jahrelang auf der Straße gelebt und wolle nicht dorthin zurück. „Das wäre für mich das Allerschlimmste.“ Auch ihren Hund Balu müsste sie abgeben.

Gisa M. hatte sich darum bei der Obdachlosenhilfe Fiftyfifty, für die sie seit Jahren Zeitungen verkauft und Stadtführungen gemacht hat, Hilfe gesucht. Vor dem Gericht versammelten sich am Morgen 40 Menschen für eine Solidaritätskundgebung des Aktionsnetzwerkes „Tasche leer – Schnauze voll!“. Oliver Ongaro von Fiftyfifty wies auf ein „Missverhältnis“ von Taten und Strafe hin. So belaufe sich der Schaden, der den Verkehrsbetrieben entstanden ist, auf 33 Euro. Ein Hafttag in Nordrhein-Westfalen koste hingegen durchschnittlich 178,91 Euro, das mache bei 18 Monaten Haftzeit fast 100.000 Euro.