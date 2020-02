Ernährung : Bestseller-Buch aus Düsseldorf gegen den Diäten-Wahn

Düsseldorf Ärztin Mareike Awe hat es mit ihrem Ratgeber in die Spiegel-Top-Ten geschafft.

Essen mit Genuss, ohne Kalorienzählen, ohne Verzicht und dabei trotzdem abnehmen – klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Doch mit mentalem Training, wie es auch viele Profisportler einsetzen, könne man erlernen, Essen wieder entspannt zu genießen, meint Awe: „Das haben viele Menschen verloren, weil sie nach unzähligen Diäten eine völlig verkrampfte Einstellung haben.“ Im Kern geht es darum, der eigenen Intuition wieder zu vertrauen, erst dann zu essen, wenn man wirklich Hunger hat und nicht, weil man glaubt, um 13 Uhr ist Zeit fürs Essen, nur so viel zu essen, bis sich ein Sättigungsgefühl einstellt. Dazu sollte man langsam und bewusst genießen, ohne Störquellen wie Fernsehen und Handy. Und man sollte in sich hineinhören, was man mag und einem guttut. Kinder hätten diese Fähigkeit, bis man ihnen eintrichtert, sie müssten ihren Teller leer essen. Erwachsene aber würden essen, weil sie Stress haben oder Langeweile empfinden.

An ihrem Online-Coaching-Programm Intueat haben fast 17.000 Menschen (meist Frauen) teilgenommen. Dass die Gründung des Unternehmens eine Pfundsidee war, lässt sich noch an einer anderen Zahl ablesen: An den Start gegangen ist Intueat, das 2015 den Gründerwettbewerb der Uni Düsseldorf gewann, mit zwei Werkstudenten, heute beschäftigt die Firma 15 Mitarbeiter. Auch mit ihrem Buch „Wohlfühlgewicht“ scheint Mareike Awe einen Treffer gelandet zu haben. Erschienen vor wenigen Wochen, steht es schon auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste Rubrik Ratgeber. Darin zitiert sie etliche wissenschaftliche Studien und beschreibt exakt, was im Körper passiert, wenn der Mensch Lust auf Lasagne hat, sich aber wieder nur einen Salat gönnt – wie sich dann Appetit zu Heißhunger und zu unkontrollierbaren Essattacken entwickelt. „Ich möchte Menschen Mut machen, ihrer Intuition wieder zu vertrauen. Denn eigentlich weiß der Körper, was gut für ihn ist.“ Ute Rasch