Düsseldorfer Kandidatin bei TV-Sendung Die Suche nach der Liebe auf hoher See

Der 14. Februar steht bei vielen ganz im Zeichen der Liebe – der Valentinstag wird von Paaren genutzt, um sich mit Rosen, Pralinen oder anderen Aufmerksamkeiten ihre Liebe zu zeigen. Es könnte also kaum einen passenderen Tag für Olga Maria Lezynska geben, um ihre Suche nach der Liebe zu beginnen. Die Düsseldorferin nimmt als Kandidatin an der neuen TV-Sendung „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ teil.