Mit der Nähmaschine gegen Corona : Mundschutzmasken made in Düsseldorf

Michèle Kuball näht abends jetzt statt Kinderkleidung Mundschutzmasken in Pünktchen- oder Karo-Design. Foto: privat

Düsseldorf Immer mehr Düsseldorferinnen setzen sich an ihre Nähmaschinen. So wie Michèle Kuball, die damit Bedürftige unterstützen will.