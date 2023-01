Literatur in Düsseldorf Angelika Schreurs findet Antworten auf alle Fragen in Märchen

Das alles aber war in ihrer Erinnerung lange verschüttet. Schon mit 17 Jahren kam die 1956 in Münster Geborene nach Düsseldorf: „Ich habe leidenschaftlich gern getanzt, und mein Tanzpartner lebte hier.“ Gehalten hat diese Liebe nicht. Aber Angelika Schreurs machte in der Landeshauptstadt als Bankkauffrau Karriere und lernte ihren Mann Egon kennen, mit dem sie bis zu seinem Tod vor zwei Jahren 42 Jahre lang verheiratet war. Erst als sie sich beruflich aus gesundheitlichen Gründen veränderte und sich in einer Fortbildungsmaßnahme zur Märchenerzählerin ausbilden ließ, wurden diese Erinnerungen an den Märchen erzählenden Opa wieder wach.