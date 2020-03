Zum anderen musste Schley an vier Checkpoints an der Strecke die Ankunft der Teilnehmer kontrollieren. Da die Schlitten aber nicht unbedingt nah beieinander fahren, hieß das für Schley und ihre Helfer-Kollegen langes Warten und trotzdem in ständiger Bereitschaft zu bleiben – und wenn nötig auch mitten in der Nacht aufzustehen.