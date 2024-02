Früherer Wirtschaftsweiser Bert Rürup „Die deutsche Volkswirtschaft schmiert gerade ab“

Klar sei, dass die deutsche Volkswirtschaft gerade abschmiere. Das habe hausgemachte Gründe, läge aber auch am Welthandel. „Wir müssen Sand in das Getriebe der Globalisierung streuen. Es gibt kein Land, dass so auf den Außenhandel angewiesen ist, wie Deutschland“, resümierte Rürup. Trotzdem gehe es nicht den deutschen Firmen schlecht, sondern dem Land, sagte der Experte.