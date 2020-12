Zielgruppe 15- bis 25-Jährige : Düsseldorfer Werbeagentur entwickelt landesweite Corona-Kampagne

Düsseldorf Castenow ist jetzt vom Gesundheitsministerium des Landes beauftragt worden, mit „#BeatTheVirus“ junge Menschen zwischen 15 und 25 von den Anti-Corona-Regeln zu überzeugen.

Die aktuelle Kampagne läuft vor allem in den sozialen Medien, zum Beispiel auf dem „beatthevirus_official”-Kanal auf Instagram und in anderen Onlinediensten. Zentral sind „Spruchmotive”, die nicht mit erhobenem Zeigefinger daherkommern sollen. „Wenn wir die junge Zielgruppe erreichen wollen, dann müssen wir auf Augenhöhe kommunizieren”, sagt Sabine Castenow, Geschäftsführende Gesellschafterin von Castenow. Beispiele sind: „Be the Glow in the Dark” (Sei ein Lichtblick im Dunkeln), „Immer schön abständig bleiben”, „Je später der Abend, desto ansteckender die Gäste.“ Minister Karl-Josef Laumann: „Wir wollen neue Wege gehen und Menschen ansprechen, die wir als Ministerium normalerweise nicht so leicht erreichen.”