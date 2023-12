Düsseldorfer Weihnachtsmarkt Live-Radio rund um die Uhr aus dem Glashaus

107 Stunden nonstop sendet das Moderationsteam Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen aus einem gläsernen Studio vom Düsseldorfer Weihnachtsmarkt am Schauspielhaus. Dabei werden gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ Spenden für Mütter in Not gesammelt.