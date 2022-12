Düsseldorfer Weihnachtsmarkt Großer Ansturm auf den Weihnachtsmarkt

Am ersten Abend nach den Weihnachtsfeiertagen scheint die Stimmung noch nicht bei allen verschwunden zu sein: Auf den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten ist noch Betrieb – obwohl die Festtage vorbei sind. Selbst am Dienstagabend standen vor einigen Buden auf dem Marktplatz und Burgplatz noch größere Gruppen, sodass die eigentliche Schlange häufig nicht erkennbar war. Auch an einigen Essens- und Glühweinständen dauerte es länger, bis die Besucher dran waren – für viele Düsseldorfer und Menschen aus der Umgebung scheint der Weihnachtsmarkt auch zwischen den Jahren ein beliebtes Ziel zu sein. Auch Besucher aus den Niederlanden steuern den Weihnachtsmarkt an, in einigen Schlangen und Gruppen konnte man Gespräche auf niederländisch kaum überhören, auch englische und spanische Wortfetzen kamen zu Ohren.