In Gerresheim beschränkt sich der Weihnachtsmarkt auf zwei lange Wochenenden, dafür ist das Flair am Fuße der Basilika St. Margareta auf dem Gerricusplatz einmalig. Von Donnerstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, sowie von 8. bis 11. Dezember lädt die Werbe- und Interessengemeinschaft (WIG) an insgesamt acht Tagen wochentags jeweils von 16 bis 21 sowie am Wochenende bereits ab 13 Uhr dazu ein, in dem aufgebauten Rund-Dorf entlang der Stände zu bummeln und zu verweilen.