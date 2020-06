Verunsicherung wegen Corona : Düsseldorfer Wasserspielplätze sollen Freitag in Betrieb

Auch auf dem Wasserspielplatz Sternwartstraße startet bald der Wasserspaß. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Pünktlich zum heißesten Tag in dieser Woche sollen sieben von acht Anlagen startklar sein. Viele Eltern hatten befürchtet, dass wegen der Corona-Pandemie die Anlagen vielleicht nicht in Betrieb genommen werden könnten.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Lange Gesichter auch am Dienstag wieder auf den Wasserspielplatz im Volksgarten. Viele Kinder hatten sich bei Temperaturen um die 25 Grad auf einen abkühlenden Wasser- und Planschspaß gefreut. Doch vor Ort floss und spritzte kein Tropfen Wasser. Auch auf vielen anderen Anlagen in der Stadt, etwa auf dem Fürstenplatz, sieht das nicht anders aus.

Viele Eltern befürchten nun, dass die Stadt in Sorge vor einer Corona-Infektion die Wasseranlagen in diesem Jahr nicht in Betrieb nehmen könnte. Denn normalerweise sind die Wasserspielplätze und auch die vielen Matschanlagen um diese Zeit und bei diesen hochsommerlichen Temperaturen längst startklar.

Auf Anfrage unserer Redaktion beschwichtigt ein Sprecher der Stadt: „Vor Inbetriebnahme der Wasserspielplätze ist eine Wasseranalyse und eine Überprüfung der technischen Anlagen erforderlich.“ Diese Überprüfungen sollen bis Ende der Woche nun abgeschlossen sein. Wenn die Wasserproben unbedenklich sind, könnten gleich sieben von acht Wasserspielplätzen am Freitag in Betrieb genommen werden, darunter der im Volksgarten an der Emmastraße, im Zoopark, am Alten Bilker Friedhof, Auf’m Rott und im Park Elbroich. Der Wasserspielplatz Auf dem Deich im Volksgarten wird allerdings in diesem Sommer von Kindern nicht mit Wasser „bespielt“ werden können, da er dieses Jahr vom Düsseldorfer Gartenamt saniert wird.