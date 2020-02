Schulen in Düsseldorf : Düsseldorfer Waldschule vervierfacht die Zahl der Führungen

Düsseldorf Angesprochen werden in diesem Jahr vor allem Grundschulen und Kitas. Ein Klassenzimmer unter freiem Himmel wird das Angebot ergänzen. Neue Leiterin der Schule ist Lea Thomas.

Genau das wird künftig noch besser gehen. Statt bisher 100 können nun bis zu 400 Führungen im Jahr für Schulklassen und Kitas angeboten werden. Außer dem Ausblick auf das erweiterte Programm in diesem Jahr stellte die Stadt nun auch diejenige vor, die hinter der Neu-Organisation steht: Lea Thomas, die seit einigen Monaten die pädagogische Einrichtung leitet. Die 26-jährige Essenerin arbeitete während ihres Biologie-Studiums in verschiedenen Forschungsstationen des Naturschutzbundes. Dort war er vor allem mit der Beobachtung von Zugvögeln beschäftigt. „Biologie kann manchmal auch ein bisschen einsam sein. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die Arbeit mit Menschen“, sagt Thomas. Zu ihren Aufgaben gehört es, den Waldschulbetrieb zu koordinieren sowie Führungen und Veranstaltungen zu terminieren. Unterstützung erhält sie von vier freiberuflichen Honorarkräften, die die Führungen der Schulklassen und Kitas übernehmen.

Veranstaltung Am Tag der offenen Tür am Sonntag, 9. Februar, können Interessierte von 10 bis 16 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Waldschule werfen.

Die sollen nun vielfältiger werden. „Vom einfachen Wandertag bis zum themenbezogenen Ausflug ist nun alles möglich“, sagt Thomas. Gerade Ausflüge sollen von den Schulen häufiger genutzt werden, denn das Programm wurde auf die schulischen Lehrpläne sowie auf die Konzepte des Düsseldorfer Netzwerks „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ abgestimmt. „Der Klimaschutz wird immer Basis dieser Unterrichtseinheiten sein, schließlich nimmt in den jungen Generationen das Bewusstsein dafür rasant zu“, sagt Schmitz. Nachhaltige Themen stehen also bei der Entdeckung der Lebensräume im Wildpark künftig besonders im Fokus. Neben „Wald“ und „Wiese“ wird dabei auch der Bereich „Wasser“ abgedeckt, wenn der neu gebaute Forscherteich in den kommenden Wochen mit Leben gefüllt wird. Kinder sollen dann zum Beispiel die Entwicklung der Kaulquappe bis zum Frosch nachvollziehen können. Neu wird in diesem Jahr auch ein weiteres Freiluft-Klassenzimmer zwischen Teich und Schule entstehen. Ausgelegtes Totholz in diesem neuen Entdecker-Bereich erleichtert dann auch die Insektenbeobachtung.

Primär richtet sich das Angebot in diesem Jahr an Grundschulklassen und an Kitas. Ab 2021 werden dann auch weiterführende Schulklassen, offene Ganztagsschulen und Ferienprogramme angesprochen. „Ich möchte aber auch schauen, was man sonst noch alles für die Öffentlichkeit machen kann“, sagt Thomas. Beispielsweise mit der Gestaltung von zusätzlichen Aktionstagen, die einmal im Monat stattfinden. Los geht es am 29. Februar mit der Beobachtung von Eichhörnchen, der Bedrohung ihres Lebensraumes und wie man ihnen helfen kann. Das ist ein Steckenpferd der neuen Waldschulleiterin, die sich bereits in ihrer Bachelorarbeit eingehend mit dieser Tierart befasste. Für das künftige Programm der Waldschule könnte sie sich vorstellen, dieses Themengebiet noch weiter auszubauen. „Tiere im Lebensraum Stadt sind nämlich noch relativ unerforscht.“