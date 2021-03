Kostenpflichtiger Inhalt: Klage abgewiesen - Düsseldorfer nimmt Kind trotzdem aus der Schule : „Es ist unser Recht, uns vor dem lebensbedrohlichen Coronavirus zu schützen“

Christian Schäfer hat die Klage gegen den Präsenzunterricht in Grundschulen verloren. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Christian Schäfer will, dass sein Kind in der Coronakrise ausschließlich zu Hause lernt. Doch das Oberverwaltungsgericht wies seine Klage ab. Trotzdem wird der Düsseldorfer seine Tochter kommende Woche nicht in die Schule schicken. Was er damit riskiert.