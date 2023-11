Düsseldorfer Verein Wie sich Lebenszeichen Afrika gegen Armut einsetzt

Der Terminkalender von Sinayobye ist durchgetaktet: Für vier Wochen war er auf einer Bischofskonferenz in Rom, am Montag reiste er von dort aus nach Düsseldorf. Um aufzuklären, hat er hier viele Termine. Bevor der Bischof am Dienstagmittag im Rathaus zu Gast war, hatte er den Vormittag im Suitbertus-Gymnasium verbracht, um dort mit Schülern zu sprechen. Denn: Ein Teil der Vereinstätigkeit ist es, jungen Menschen ein Bewusstsein für die Situation in Afrika zu vermitteln.