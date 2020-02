Düsseldorfer Sportverein : Der TV Unterbach ist international aktiv

Luisa Braaf vom TV Unterbach erreichte bei der WM in Tokio den fünften Platz. Neben den Erfolgen bei internationalen Turnieren will der Verein auch den Breitensport im Blick behalten. Foto: RP/TV Unterbach

Düsseldorf Cheerleader, Tänzer und Trampolinspringer nehmen an großen Turnieren teil.

(dsch) Ein aufregendes Jahr liegt hinter dem 1905 gegründeten Turnverein Unterbach. Der Verein, dessen rund 800 Mitglieder sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport aktiv sind, konnte Teilnehmer an mehreren internationalen Wettkämpfen stellen – mit teils sehr guten Ergebnissen.

„Für unsere Trampolin-Abteilung ging eine Durststrecke zu Ende“, sagt Vorstandsmitglied Kurt Viol mit Blick auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Tokio, wo sich ein Springer des TVU sogar für die Endrunde qualifizieren konnte. Zuletzt hatte die Abteilung darunter gelitten, dass der Trainer von einem bayerischen Verein abgeworben wurde.

Ein besonderes Jahr war es auch für die Cheerleading-Mannschaft Dragon Girls. Die Mädchen nahmen an der Weltmeisterschaft in Florida teil, die nötigen 40.000 Euro für die Reise hatten sie selbst gesammelt. „Natürlich können wir uns mit der Konkurrenz aus Amerika nicht messen, es war dennoch ein Erlebnis, das niemand vergessen wird“, so Viol.