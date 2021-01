Düsseldorfer Verein : TSV Urdenbach trauert um Friedhelm Gutowski

URDENBACH Der Vereinsvorsitzende starb im Alter von 68 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Vor allem das Projekt „Gym-Park“ soll mit dem Namen Friedhelm Gutowski verbunden bleiben.

Der TSV Urdenbach trauert um seinen Vorsitzenden Friedhelm Gutowski, der am 12. Januar im Alter von 68 Jahren in Folge eines schweren Verlaufs seiner Covid19-Erkrankung gestorben ist. Gutowski hinterlässt seine Ehefrau Elvira, die beiden Söhne Christian und Sascha sowie vier Enkelkinder. Bei den Stadtwerken Düsseldorf war Gutowski bis zum Eintritt in den Ruhestand als Werkstattleiter der Müllverbrennungsanlage Flingern beschäftigt.