Verein Gemeinsam Leben und Lernen Düsseldorf : Engagiert für bessere Inklusion in Schule und Kita

Engagiert für bessere Inklusion in Schule und Kita

Die stellvertretende Vorsitzende von „Gemeinsam Leben und Lernen“, Heike Götz, mit den Vereinsmitgliedern Elena Burchard, Michael Rieder und Ulf Keisinger setzen sich für mehr Inklusion in der Stadt ein. Foto: RP/Simona Meier

Düsseldorf Der Verein „Gemeinsam Leben und Lernen Düsseldorf“ setzt sich für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen ein.

Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt im Bereich Kindergarten und Schule: „Weil da die Gesellschaft von morgen heranwächst“, sagt Heike Götz. Ziel sei es, dass von Anfang an alle miteinander leben.

Häufig sind die Vereinsmitglieder mit ihren Familien selbst betroffen. Erfahrungsaustausch und Beratung sind ihnen wichtig. Sabine Hermes ist Teil des Vereins und beschreibt, was für viele Familien typisch ist: „Intern leben wir Inklusion und treffen dann im Kindergarten oder in der Schule auf die Gesellschaft und kriegen Schwierigkeiten.“ Hier bietet der Verein eine Anlaufstelle und Unterstützung. Gemeinsam können schwierige Gespräche mit Behörden oder der Schule stattfinden. Oft ist es auch der Austausch mit Gleichgesinnten, der die Mitglieder stärkt.

Im Verein engagieren sich beispielsweise Familien, deren Kinder im Rollstuhl sitzen, es gibt Kinder mit Trisomie 21 oder Autismus. Weitere Mitglieder und Unterstützer sind erwünscht. „Je mehr wir sind, desto stärker sind wir auch“, sagt die stellvertretende Vorsitzende, Heike Götz. Regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch, gemeinsame Aktivitäten sowie fachkundige Beratungen und Vorträge zählen zu den Angeboten. So ist beispielsweise der Wechsel zur weiterführenden Schule mit Fragen verbunden. „Inklusion an weiterführenden Schulen in Düsseldorf“ war deshalb Thema eines aktuellen Vortrags mit Karsten Bach vom Schulamt. Solche Veranstaltungen dienen der Information betroffener Familien, die sich häufig allein gelassen fühlen. „Mir macht die Schulwahl für meinen Sohn sehr großen Stress“, sagt eine betroffene Mutter. Der Überblick über Schulen, das Inklusionsangebot und Auswahlkriterien sind für viele neu. Neben Freizeitaktivitäten wie bowlen, der Weihnachtsbäckerei oder einem Stadionbesuch findet deshalb monatlich ein Vereinstreffen statt, das dem gemeinsamen Austausch dient.