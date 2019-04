Luftsportverein : Luftsportverein: Junge Piloten lernen den Modellflug

Düsseldorf Im Düsseldorfer Modellflugverein RCMC treffen sich Mitglieder zum gemeinsamen Fliegen. Neue Technik und sinkende Preise für die Modelle machen das Hobby auch für Kinder und Jugendliche interessant – beim RCMC gibt es für sie sogar eine Flugschule.

RCMC steht für Radio-Con­trol-Modellsport-Club, oder einfacher: Modellflugverein. 150 Mitglieder im Alter zwischen neun und 90 Jahren lassen auf dem Vereinsgelände, 100 Meter Luftlinie vom Rhein entfernt, regelmäßig ihre unbemannten Flieger in den Himmel steigen. „Früher waren die Modelle sehr teuer, und außerdem empfindlich“, sagt Luftsportreferent Andreas Ulmer. Heute ist das anders, gute Modelle sind unter 200 Euro zu haben. „Nach oben gibt es natürlich nie eine Grenze“, scherzt Ulmer, der selbst mehr als 20 flugfähige Modelle sein eigen nennt, unter anderem einen wendigen Doppeldecker, der Schrauben, Salti und andere Kunststücke zeigen kann.

Kosten Die Flugschule ist im gestaffelten Mitgliedsbeitrag (maximal 50 Euro im Quartal) inklusive. Jugendliche werden auch beim Kauf von Modellen und der Teilnahme an Workshops unterstützt.

Ein wichtiger Teil der Vereinsarbeit ist die Flugausbildung. „Um bei uns ohne Begleitung fliegen zu können, muss man eine entsprechende theoretische und praktische Prüfung bestehen“, sagt Fluglehrer und zweiter Vorsitzender Jörg Nadolski. Aktuell sind drei Jugendliche und ein Erwachsener in dieser Ausbildung. Wie beim Autoführerschein kann der Fluglehrer in den Übungsstunden stets die Steuerung des Modells übernehmen, um Unfälle oder Abstürze zu verhindern und schwierige Passagen wie Start und Landung zu fliegen.

„Die modernen Modelle überleben auch mal eine unsanfte Landung“, sagt Nadolski und zeigt ein Anfängermodell, das an mehreren Stellen mit Sekundenkleber geflickt ist. „Kleine Unfälle kommen eben vor, bei Anfängern, aber auch bei Fortgeschrittenen“, sagt er.

Eine seiner Schülerinnen ist die neunjährige Victoria. Sie fliegt inzwischen oft selbstständig, Nadolski greift nur noch ein, wenn etwas nicht stimmt. Vor einem Jahr hat Victoria zum ersten Mal ein Modellflugzeug gesteuert. „Meine Oma hat das mal gesehen und mich gefragt, ob ich das nicht ausprobieren will“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrer Schwester ist sie seither im Verein. Dort geht es nicht nur ums Fliegen. Stolz zeigen die Mädchen Flugzeugmodelle aus Holz, die sie in einem Workshop selbst gebastelt haben. „Die fliegen nicht so lange wie die Schulflieger, aber es ist schön, wenn etwas, das man selbst gemacht hat, auch funktioniert“, sagt Victoria stolz.

Auch die fortgeschrittenen Vereinsmitglieder basteln eigene Modelle – wenn sie denn wollen. „Früher war das Bauen immer ein Teil des Sports“, sagt Andreas Ulmer. Heute gibt es die Flieger fast fertig zu kaufen, nur ein paar Schrauben müssen noch selbst festgezogen werden. „Das reicht aber nicht jedem Modellpiloten“, erzählt Ulmer. „Manche planen, schneiden und formen ihre eigenen Tragflächen, Rümpfe und Flossen und in Präzisionsarbeit.“ So entstehen individuelle Flugzeuge, genau an die Wünsche und Bedürfnisse der Piloten angepasst.