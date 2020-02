Biker4Kids : Düsseldorfer Motorradfahrer helfen Kindern mit Behinderung

Düsseldorf Biker4Kids heißt der Verein, der seit 2007 die Kinderhospizarbeit fördert – unter anderem mit einem jährlichen, großen Korso durch Düsseldorf.

Ein Teil der Spendengelder, die Biker4Kids einsammelt, geht direkt an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Düsseldorf. Der Rest kommt dem Zweitverein, dem „Verein der Freunde und Unterstützer der Kinderhospizarbeit Düsseldorf“ (VDFU), zugute. Den haben die Mitglieder von Biker4Kids ins Leben gerufen, um sich bei Bedarf von dem Motorradfahrer-Image trennen zu können. Der eine Verein sammelt das Geld, der zweite verteilt es – zum Beispiel, wenn die Krankenkasse eine bestimmte Therapie oder auch nur eine neue Matratze nicht bezahlt. Auch die Familien von schwer kranken Kindern werden unterstützt, wenn sie etwa durch defekte Haushaltsgeräte in finanzielle Nöte kommen.

Die meisten Spenden sammelt der Motorradverein bei dem seit 2009 jährlich stattfindenden großen Korso durch Düsseldorf ein. „Angefangen hat alles mit nicht einmal 200 Leuten, und inzwischen fahren 2000 Leute mit, 5000 Menschen kommen zu Besuch. Im vergangenen Jahr konnten wir allein an diesem Tag 86.000 Euro an Spenden einsammeln“, sagt Körner stolz. Mehrmals habe man bereits den Ort der Veranstaltung gewechselt, inzwischen findet das zum Korso gehörende Familienfest in der Automeile am Höher Weg statt. „Mehrere Händler räumen für uns extra ihre Wagen aus dem Weg, dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Mehlmann. Neben der Hauptveranstaltung sind die Biker4Kids jedoch auch auf anderen Veranstaltungen unterwegs, etwa beim Sommerfest der Ambulanten Kinder- und Jugendhilfe oder bei der Motorradmesse in Dortmund. Außerdem organisieren sie Ausflüge und Aktionen mit den Geschwistern der kranken Kinder. „Deren Leben dreht sich in der Regel nur um die Krankheit ihres Bruders oder ihrer Schwester, da tut es gut, wenn wir ihnen zumindest einen Tag eine Auszeit bieten können“, sagt Körner. Außerdem unternehmen die Biker ganz normale Ausfahrten, denn abgesehen von ihrem sozialen Engagement handelt es sich bei dem Verein auch um eine Gruppe von Freunden, die auch das gemeinsame Hobby, das Motorradfahren, verbindet.