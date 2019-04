Verbraucherschutz erklärt auch Frischtest : Tipps für frische und gesunde Ostereier

Düsseldorf Das Amt für Verbraucherschutz rät zu Vorsicht: Denn ist die Schale der Eier beschädigt, können leichter Keime eindringen.

Haltbarkeitsdauer kennen Das gesetzlich vorgeschriebene Mindesthaltbarkeitsdatum sollte beachtet werden. Daraus können Verbraucher das Alter der Eier ableiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum beträgt von Legedatum bis Ablauf 28 Tage. Das angegebene Datum ist also entscheidend für die Frische der Eier. Eier müssen innerhalb von 21 Tagen nach dem Legen an den Käufer abgegeben werden.

Aufpassen beim Eierfärben Wer Eier kochen und färben will, sollte auf eine unbeschädigte Schale achten. Denn durch Schalenrisse können Keime in das Innere des Eis dringen und einen schnelleren Verderb verursachen. Auch sollten Eier nach dem Kochen nicht abgeschreckt werden. Dadurch ziehen sich Schale und das Innere des Eis zusammen. So werden das Eiweiß und die innenliegende Schalenhaut voneinander getrennt. Unter Umständen erleichtert dies das Pellen des Eis, aber dabei entstehen in der Schale auch Mikrorisse, wodurch Mikroorganismen und Wasser in das Ei eindringen können. Soll das Ei, wie an Ostern üblich, länger aufbewahrt werden, verkürzt das die Haltbarkeit deutlich, da der Eiinhalt nicht geschützt ist.