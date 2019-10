Eltern-Kolumne : Die Kita-Heldinnen

Düsseldorf Erzieherinnen erklären, ermutigen und ermahnen. Und machen dabei einen wirklich tollen Job, denn Tage mit Kindern ähneln einem Dauer-Experiment.

Jeden Tag bei uns zu Hause, aber vor allem auch in der Kita, kann es sich anfühlen wie ein Experiment im Chemieunterricht. Damals fand ich es als Schüler immer am besten, wenn es geknallt oder gebrannt hat. Nur bei den Kindern gibt es viele unkontrollierbare Experimente. Und man weiß nicht, wer gerade welchen Stoff warum und wo reingemixt hat. Diesen Prozess so zu begleiten, dass man am Ende spürt, welche Worte für das jeweilige Kind die richtigen sind, ist eine ganz hohe Kunst. Und eben diese hohe Kunst kann keine Theorie genau erklären und sie ist auch in keinem Buch zu finden. Natürlich gibt es Strategien und Methoden, entscheidend sind jedoch Erfahrung und das richtige Bauchgefühl. Und da Kinder gerade im Alter von zwei bis sechs nicht nur physisch sehr schnell wachsen, hält jeder Tag ganz viele Überraschungseier bereit. Diese findet man in der Familie, wo auch die wichtigen Gleise verlegt werden. Das gemeinsame Zugfahren findet dann aber hauptsächlich in der Kita statt. Hier wird erklärt, ermutigt, ermahnt, getröstet, bestärkt und gelehrt.