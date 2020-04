Wirtschaft in Düsseldorf : Unternehmen wollen trotz Corona-Krise weiter ausbilden

Düsseldorf Viele Bereiche der Wirtschaft sind von der aktuellen Krise stark betroffen, trotzdem setzen die Firmen weiterhin auf Nachwuchsarbeit. Vorstellungsgespräche werden gerade gerne über den PC geführt.

Junge Menschen können in Düsseldorf auch in diesem Jahr nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) noch Ausbildungsplätze finden. Das ergab eine Blitzumfrage bei mehr als 100 ausbildenden Betrieben im Stadtgebiet und im Kreis Mettmann. „Die Ausbildungsbereitschaft unserer Unternehmen ist auch in Zeiten von Corona hoch“, sagt der Leiter Berufsbildungsmarketing, Jens Peschner. „Wir können zwar nicht in die Glaskugel schauen, wie sich die Lage am Ausbildungsmarkt konkret entwickeln wird, aber diese ist für Ausbildungssuchende alles andere als hoffnungslos.“ Auch wenn die Pandemie sicher Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen werde.