Hilfe für Flüchtlinge : Düsseldorfer Unternehmen spendet 150.000 Kleidungsstücke

Düsseldorf Acht Lkw-Ladungen sind schon an der Messe angekommen. Am Sonntag sortieren Freiwillige die Textilien und entfernen die Etiketten der Neuware. Wer die Aktion auf die Beine stellte.

(ale) Eine besonders umfangreiche Spende für Geflüchtete aus der Ukraine hat den Verein „Düsseldorf teilt“ erreicht. Das Düsseldorfer Unternehmen C&A bestätigt auf Anfrage, rund 100.000 neue Kleidungsstücke gespendet zu haben, die auf 250 Paletten in acht Lkw zur Messe transportiert wurden. Startpunkt war das Verteilzentrum des Unternehmens in Wickrath. Weitere 50.000 bis 70.000 Teile sollen noch folgen. Das Unternehmen betont, dass Kolleginnen und Kollegen aus allen Filialen in Mittel- und Osteuropa große Hilfsbereitschaft zeigten und bei Spendenaktionen helfen würden.

Den Kontakt in Düsseldorf stellte Rüdiger Goll als Vorstandsvorsitzender des Vereins „Düsseldorf teilt“ zum Unternehmen her. Der Verein wird nun mit Hilfe der Stadt die Verteilung zunächst an die ukrainischen Flüchtlinge in Düsseldorf und dann an weitere in ganz NRW organisieren. „Am Sonntag werden wir mit vielen ehrenamtlichen Helfern die Kartons in der Messehalle öffnen. Dann müssen wir zunächst mal die Etiketten der Neuware entfernen. Zudem sortieren wir die Kleidung.“