Positionspapier der IHK : Unternehmen kritisieren das Lieferkettengesetz

Termine Die IHK plant eine Veranstaltungsreihe zum nachhaltigen Lieferkettenmanagement, in der Unternehmen aus der Region berichten, was sie heute schon leisten, um die Lieferkette menschenrechts- und umweltkonform zu gestalten. Hier will die IHK Düsseldorf interessierte Unternehmen im Sinne eines „Good Practice“-Austauschs miteinander vernetzen. Das erste Treffen wird am 16. September stattfinden (zweites Treffen am 18. November). Bei der Auftaktveranstaltung berichten die Metro AG sowie das Start-up Retraced GmbH. Am 11. Juni führt die IHK mit dem Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte ein einstündiges Webinar zum deutschen Sorgfaltspflichtengesetz durch. Für Ende September ist als hybride Veranstaltung geplant: „Das deutsche Sorgfaltspflichtengesetz –

Handlungsempfehlungen für betroffene Unternehmen“.