Obdachlosigkeit in Düsseldorf : Obdachlosenunterkünfte im Winter ausgelastet

Gerade im Winter nutzen viele Obdachlose die Düsseldorfer Notunterkünfte. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Obdachlose Menschen suchen im Winter häufiger die öffentlichen Unterkünfte auf. Vor allem die neue Einrichtung an der Graf-Adolf-Straße ist beliebt.

Von Dominik Schneider

Seit gut einem Monat hat die Notschlafstelle an der Graf-Adolf-Straße geöffnet und bietet damit obdachlosen Menschen in Düsseldorf eine gerade in der kalten Zeit dringend benötigte Anlaufstelle. Seither wird die Einrichtung von den Menschen gut angenommen, fast jede Nacht sind die gut 80 Schlafplätze belegt. Auch die Obdachlosenhilfe Fifty Fifty lobt das Konzept der neuen Notschlafstelle. Die Organisation hatte sich zuletzt kritisch über den Umgang der Stadt mit Menschen ohne Wohung geäußert, Geschäftsführer Hubert Ostendorf findet für die neue Einrichtung jedoch nur lobende Worte. „Was die Stadt hier geschaffen hat, ist einfach super“, so Ostendorf in Gespräch mit unserer Redaktion.

Grund für die positive Resonanz ist vor allem das breite und niedrigschwellige Angebot an der Graf-Adolf-Straße. Dieses richtet sich sowohl an deutsche Staatesbürger wie auch Menschen aus anderen EU-Ländern – damit ist das Haus auch für Menschen aus Osteuropa zugänglich, die einen relativ großen Teil der Düsseldorfer Obdachlosen ausmachen. Es gibt getrennte Bereiche für Männer und Frauen, auch Paare können auf Wunsch gemeinsam übernachten. Hunde sind in der Notschlafstelle willkommen, was nicht überall der Fall und für manche Obdachlose ein Ausschlusskriterium ist. Außerdem sind sowohl der Hauptbahnhof als auch Königsallee und Innenstadt fußläufig erreichbar, Duschen und Toiletten sind in ausreichender Zahl vorhanden, zudem ist das Gebäude durch einen Aufzug barrierefrei.

Entsprechend ist auch der Zulauf: Fast immer sind sämtliche Schlafplätze kurz nach der Öffnung um 17.30 Uhr belegt, die Mitarbeiter der Einrichtung müssen Teilweise Obdachlose an andere Einrichtungenverweisen. „Vor dem Hintergrund kalter Außentemperaturen steigt natürlich die Zahl der Nutzer der Notschlafstellen. So verzeichnet das Amt für Migration und Integration wir für die Zeit von Oktober bis Dezember 2019 einen Zuwachs von rund 1100 Übernachtungen. Erfahrungsgemäß sinkt dieser Wert zum Frühjahr hin“, sagt Stadtsprecher Volker Paulat. Je kälter das Wetter, desto mehr obdachlose Menschen suchen nachts die Notschlafstellen auf, nach Zahlen der Stadt liegt die Auslastung momentan bei 96,5 Prozent. Im Stadtgebiet gibt es 23 Notschlafstellen mit insgesamt 1500 Plätzen. Viele davon standen jedoch bei Obdachlosenhelfern in der Kritik, da sie beispielsweise keine Paare oder keine Hunde aufnahmen oder zu weit vom Stadtzentrum – auf das die Obdachlosen für ihren Lebensunterhalt angewiesen sind – entfernt liegen.