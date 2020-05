Hochschule in der Corona-Krise : Düsseldorfer Universität plant für den Herbst Präsenzvorlesungen

Hochschule in der Corona-Krise

So sah der Erstsemester-Start im vergangenen Jahr aus. Das wird im nächsten Wintersemester anders sein. Dennoch wünscht sich HHU-Rektorin Anja Steinbeck, dass vor allem Erstsemester regelmäßig auf den Campus kommen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Rektorin und Ministerin loben das laufende Online-Semester. Im Herbst sollen Studierende aber auch wieder auf den Campus kommen. Fortschritte gibt es bei der Corona-Forschung des Universitätsklinikums.

Die Heinrich-Heine-Universität (HHU) will im kommenden Semester wieder Präsenz-Veranstaltungen für ihre Studierenden anbieten. „Wir arbeiten bereits an Konzepten, wie wir das mit Hilfe von Schutzvisieren, Trennwänden aus Acrylglas und rollierenden Systemen für die Anwesenheit gut organisieren können“, sagte Uni-Rektorin Anja Steinbeck am Mittwoch bei einem Besuch von NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Es sei ihr großer Wunsch, „dass insbesondere auch die Erstsemester zum Studienstart auf den Campus kommen können“.