Düsseldorfer Uniklink : Neues Forschungszentrum für 80 Millionen Euro geplant

Das Universitätsklinikum in Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Für rund 80 Millionen Euro soll ein Neubau für kardiologisch-diabetologische Forschung entstehen, in dem die theoretischen Erkenntnisse schnell für die Praxis nutzbar gemacht werden. Eine Entscheidung soll im Juni fallen.

An der Uniklinik stehen die Chancen für einen neuen Forschungsbau sehr gut: Der Wissenschaftsrat hat für die Förderphase 2021 des Bund-Länder-Programms Forschungsbauten ein kardiologisch-diabetologisches Gebäude empfohlen.

Mit dem Forschungsbau CARDDIAB will man durch eine verbesserte übergreifende Zusammenarbeit von Experten in den Bereichen Stoffwechsel-, Diabetes- und kardiovaskuläre Forschung die unmittelbare Übertragung von präklinischen und klinisch-experimentellen Erkenntnissen in die medizinisch-praktische Versorgung fördern. Die Forschung soll sich auf Themenschwerpunkte konzentrieren, mit denen zukunftsweisende Ansatzpunkte für medikamentöse, medizintechnische und verhaltensbedingte Prävention sowie therapeutische Intervention ermittelt werden können.