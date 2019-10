Zeichen : Uniklinik leuchtet für Krebskranke pink

Zum „Breast Cancer Awareness“-Monat leuchtet die Fassade der Frauenklinik an der Düsseldorfer Uniklinik in pink. Foto: Anne Orthen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Es sind erschreckende Zahlen: Jedes Jahr erkranken bundesweit fast 70.000 Frauen an Brustkrebs. Sie gehört damit zur häufigsten Krebserkrankung bei Frauen. In seltenen Fällen sind auch Männer davon betroffen.

Die Frauenklinik an der Düsseldorfer Uniklinik will mit ihrem interdisziplinären Brustzentrum ein sichtbares Zeichen zum internationalen „Breast Cancer Awareness“-Monat setzen. Deshalb leuchtet noch für mehrere Tage die Fassade der Klinik ab 18 Uhr in pink. „Wir sorgen für ein Leuchten, das eben nicht bloß ein wenig Farbe in die nun herbstlich-nassen Tage bringen soll, sondern insbesondere ein Mut machendes Leuchten für all die betroffenen Frauen darstellen soll, die wir tagtäglich in ihrem Kampf gegen den Brustkrebs begleiten“, sagt Tanja Fehm. Sie ist die Direktorin der Frauenklinik.