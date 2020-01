Spendenbereitschaft soll erhöht werden : „Wir müssen die Organspender erkennen“

Düsseldorf Neuer Organspendekoordinator will dabei helfen, Gespräche mit den Angehörigen zu führen.

(semi) Daniel Schrader, neuer Organspendekoordinator an der Uniklinik Düsseldorf (UKD), sieht seine Aufgabe vor allem darin, Mitarbeiter auf den Intensivstationen zu schulen. Sie sollen für das Thema Organspende noch mehr sensibilisiert und bei allen Fragen dazu unterstützt werden. Dadurch könnten mögliche Organspender frühzeitiger erkannt und Gespräche mit den Angehörigen zur Ermittlung des Wunsches einer Organspende aufgenommen werden.„Das sind natürlich hochsensible und emotionale Momente, deshalb unterstütze ich auch hier die Kolleginnen und Kollegen gerne.“ Als Koordinator bildet Schrader, der bis 2011 an der UKD als Pflegekraft auf der Intensivstation arbeitete und dann acht Jahre für die Deutsche Stiftung Organtransplantation tätig war, nun die Schnittstelle zwischen UKD-Vorstand, den sechs Transplantationsbeauftragten vor Ort, medizinischem Personal auf den Normal- und Intensivstationen sowie Patienten und Angehörigen.

Schrader hofft, viele Menschen für das Thema zu gewinnen: „Noch immer sterben in Deutschland zu viele Betroffene während sie auf ein Spenderorgan warten. Viele Menschen haben aber Ängste und auch Halbwissen, wenn es um das Thema geht. Mit unserer Aufklärungsarbeit können wir diese abbauen und sowohl die Transplantationsbeauftragten, die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen als auch die Angehörigen unterstützen.“ Langfristig, so hofft er, könne man dafür sorgen, dass noch mehr Betroffene ein passendes Spenderorgan bekommen.

Für Patienten, die unter akutem Organversagen leiden, ist eine Organtransplantation häufig die einzige lebensrettende Behandlungsmöglichkeit. „Die aktuellen Zahlen zeigen aber: In Deutschland gibt es deutlich mehr Menschen auf Wartelisten als Spenderorgane. Über 9000 Menschen warten in diesem Moment auf ein passendes Spenderorgan. Demgegenüber stehen rund 930 Verstorbene, die ihre Organe im Jahr 2019 gespendet haben“, sagt Schrader. In der Regel könnten einem Organspender mehrere Organe entnommen werden.