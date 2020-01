Professor in Wissenschaftlichen Beirat berufen : Uni-Ökonom berät nun Wirtschaftsminister Altmaier

Düsseldorf Jens Südekum gehört dem Wissenschaftlichen Beirat an, das Peter Altmaier berät.

Jens Südekum, Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität und einer der einflussreichsten Volkswirte in Deutschland, gehört nun dem Wissenschaftlichen Beirat an, das Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier berät. Altmaier hat den Düsseldorfer Ökonom auf Vorschlag des Beirats als Mitglied berufen. Der Wissenschaftliche Beirat berät den Bundesminister für Wirtschaft und Energie unabhängig in allen Fragen der Wirtschaftspolitik.

Südekum bringt sich regelmäßig in aktuelle wirtschaftspolitische Diskussionen ein. Beispielsweise drängt der Düsseldorfer Wirtschaftsexperte schon seit längerem darauf, dass der deutsche Staat mehr investiert, um marode Infrastruktur zu ersetzen und neue Technologien zu unterstützen. Jens Südekum hinterfragt die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse und wirbt für eine stärkere Integration in der Währungsunion. Seit dem Jahr 2014 ist Südekum, geboren 1975 in Goslar, Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre am Düsseldorfer Institute for Competition Economics der Heinrich-Heine-Universität.