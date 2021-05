Ehrenbürger von Düsseldorf : Udo van Meeteren wird 95

Düsseldorf Der Düsseldorfer Ehrenbürger hat Geburtstag und beschenkt Kultur- und Bildungseinrichtungen in seiner Heimatstadt. Als Stifter ist er ein Vorbild.

Man muss nicht bei allen sozialen Fragen nach dem Staat rufen. Das ist eine der Grundüberzeugungen Udo van Meeterens. Aus Anlass seines 95. Geburtstags an diesem Mittwoch folgt der Düsseldorfer Ehrenbürger seinem Credo und tut Gutes. Wieder einmal. Die Heinrich-Heine-Universität (HHU) und viele andere Bildungs- und Kultureinrichtungen in Stadt und Region werden mit Summen bedacht. Die Details bleiben unter Verschluss, nur eines ist bekannt geworden: Udo van Meeteren finanziert für drei Jahre an der HHU 95 Deutschland-Stipendien.