Düsseldorfer Toastmaster treten im Savoy auf : Die Experten der geschliffenen Rede

Düsseldorf Im Düsseldorfer Savoy präsentierten die Toastmaster ihre Rede-Künste. Jeder Redner hatte sich sein eigenes Thema ausgesucht, zu dem er einen 21-minütigen Vortrag hielt.

Die perfekte Rede gibt es nicht. „Es spielen so viele Dinge eine Rolle. Da gibt es immer etwas, was man besser machen kann“, erklärt Malte Wilkes . Er ist Vizepräsident der Düsseldorfer Sektion der Toastmaster. Über 16.600 Toastmasterclubs arbeiten weltweit daran, ihren Mitgliedern nahezu perfekte Reden zu ermöglichen.

In Düsseldorf sitzt der größte Toastmasterclub in Europa. So um die 150 Mitglieder reden regelmäßig über „Gott und die Welt“, unterstützen, korrigieren, coachen und helfen sich. Und die Düsseldorfer Toastmaster organisierten unter Wilkes Regie die zweite Düsseldorfer Rede-Nacht im Savoy.

In insgesamt acht Live-Reden boten sieben Männer und eine Dame in 21-minütigen Wortbeiträgen einen rhetorisch geschliffenen Abend. „Wir haben ein richtiges Trainingscamp gemacht und die Reden sind merklich besser geworden“, verrät Wilkes.

So waren die Beiträge von Boris Rickmann (Merkwürdiger Soforttest: Wie man behält was man vergisst), Wilkes (Selbstbeflügelung: Drei schnelle coole Wege – ohne Holzweg), Jakub Kratochvil (Zungenspitzgefühl: Schmecke endlich Deinen Geschmack!), Ferdinand Friesel (Digitalisierungskampf: Digital oder analog – entscheide Dich jetzt), Alexandra Langstrof (Kopfgefühle: Deine Gedanken sind wichtiger als Worte), Marcus Bonsiepen (Projekt für Lebende: Anleitung für den eigenen Tod), Hubert Trübel (Seelische Widerstandskraft: Angeboren oder trainierbar), und Hayk Vardanyan (Irgendwo ist jeder fremd: Gehe jetzt auf Los) geschliffen, durchdacht und zuhörenswert. „Die Themen haben sich die Redner selbst ausgesucht. So ergab sich ein schönes Patchwork“, so Wilkes.