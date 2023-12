Taubenzucht in Düsseldorf Warum Brieftauben Millionen Euro wert sind

Bis in die 1960er-Jahre gab es laut UNESCO mehr als 100.000 Brieftaubenzüchter in Deutschland. Die Zahl sinke ständig, auch wegen des enormen Zeitaufwands. Im Verband Deutscher Brieftaubenzüchter seien heute noch rund 28.000 organisiert. In Düsseldorf gibt es Niebecker zufolge noch 20 „reisende Schläge“, die an Wettflügen teilnehmen. Früher seien es mal 800 bis 900 gewesen.