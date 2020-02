Pilotprojekt bei Total in Düsseldorf : Düsseldorfer Tankstelle hat jetzt superschnelles Internet

An der Total-Tankstelle in Hassels gibt es schnelles Internet. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Bei Total in Hassels wird der neue Mobil-Standard 5G erprobt. Das soll auch das Bezahlen beschleunigen.

Die Total-Tankstelle an der Forststraße in Hassels ist nach Angaben des Unternehmens ab sofort mit dem neuen Mobildaten-Standard 5G ausgerüstet. Sämtliche digitale Services sowie Kassenterminals übertragen die Daten nach Unternehmensangaben im 5G-Netz mit Bandbreiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde – und damit etwa zehn Mal schneller als mit einem herkömmlichen DSL-Anschluss. Die Technik, die in einer Kooperation mit Vodafone getestet wird, erlaubt Angaben von Total zufolge auch schnelles WLAN. Für das Pilotprojekt wurde zudem eine Tankstelle in Erfurt ausgewählt. Mit dem eigenen Handy ist 5G nur möglich, wenn das Gerät den neuen Standard unterstützt.