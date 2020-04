Viele haben schon Einbußen : Tageseltern bangen um ihre Existenz

Zurzeit werden in vielen Kindertagespflegen nur vereinzelt Kinder betreut. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf In den Kindertagespflegen werden zurzeit nur die Kinder von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen betreut. Viele Tageseltern sind besorgt, ob sie vom Jugendamt auch dann noch bezahlt werden, wenn die verordnete Schließung länger andauert.

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Tina Groß betreibt am Florapark eine Großtagespflege. In diesen Tagen betreut sie in ihrem „Cosy Club“ in Bilk allerdings nur ein Kind, dessen Eltern Ärzte sind. Seit der Schließung aller Tagespflegeeinrichtungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen Mitte März, ist die Düsseldorferin, die sonst mit einem Dreierteam arbeitet, wie viele in ihrer Branche.

Dass die verordnete Schließung länger dauert, damit rechnen viele Tageseltern und auch Eltern. „Werden wir von der Stadt weiterbezahlt oder gilt die Zusage nur bis zum 19. April?“ Zudem beklagt sie, bei ihrer Arbeit als Tagesmutter keine Sicherheitsabstände einhalten zu können. Bei all den Danksagungen in diesen Tagen für Pfleger, Ärzte oder Supermarkt-Mitarbeiter werde die Arbeit von Kinderbetreuern nicht gewürdigt , obwohl eben auch sie „einen Riesenbeitrag leisten“.

Eine andere Tagesmutter, die anonym bleiben möchte, findet, dass der bürokratische Aufwand zugenommen habe, dass man etwa dem Jugendamt genau dokumentieren müsse, an welchen Tagen man tatsächlich eine Notbetreuung für Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen geleistet hat (und das in Stunden). Eine andere Betreuerin ist verärgert, dass sie für zwei Kinder, deren Betreuungsverträge Mitte März beginnen sollten, keine Bezüge vom Jugendamt erhalten soll: „Das ist ein enormer finanzieller Verlust, den ich auch nicht mehr aufholen kann!“

Die Stadt kündigt auf Anfrage unserer Redaktion Hilfen für den Fall an, dass die Schließung der Kindertagespflegen über den 20. April hinaus angeordnet wird. „Dass es Hilfen gibt, ist sicher“, sagt ein Sprecher. Über „Maß und Umfang“ werde aktuell allerdings noch beraten. Die Stadt strebe eine „generelle Lösung an“, da man die Infrastruktur von rund 4000 Tagesplätzen sichern wolle: „Es kann aber nur eine gemeinsame Lösung von Bund, Land und Kommune geben“. Der Sprecher verweist zudem auf das Sozialdienstleister-Einsatz-Gesetz, das Maßnahmen und Rahmenbedingungen beinhalte, die eventuell als Rettungsschirm fungieren könnten.

Zudem stellt die Stadt klar, dass Tageseltern nur Zahlungen für die Betreuungsplätze bekommen, die bereits vor dem 13. März „belegt“ waren. „Aufnahmen nach dem 13. März 2020 sind nur dann erlaubt, wenn die Verträge gültig und die Kinder solche von Eltern der kritischen Infrastruktur sind. Diese Belegungen werden auch finanziert.“ Wer also mit Eltern einen Vertrag für eine Betreuung nach diesem Datum abgeschlossen hatte (etwa für Anfang April), kann nicht auf Leistung hoffen. Bei Fragen könne man sich an das Jugendamt, Sachgebiet Tagespflege, wenden, das montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar sei (Tel. 0211 8995134, E-Mail: kita@duesseldorf.de).