Personal-Notstand im Ehrenamt Düsseldorfer Tafel sucht dringend Fahrer

Denn die Körbe müssen von Fahrer und Beifahrer geschleppt, verladen und verteilt werden. „Pro Fahrt können das bis zu 150 Kisten sein“, berichtet Klaus Hampel. Der Chemiker im Ruhestand hat die vor 30 Jahren in Düsseldorf gegründete Hilfsorganisation in Benrath kennengelernt, dort ist eine der insgesamt neun Lebensmittel-Ausgabestellen im Stadtgebiet. Während er mittwochs den freiwilligen Fahrdienst in der Zentrale übernimmt, steht er zusätzlich einmal in der Woche an der Ausgabestelle der sogenannten Benrather Tüt“. Seitdem er erlebt hat, wie viele Lebensmittel statt auf dem Teller in der Tonne landen, habe sich sein Bezug zu Esswaren total verändert.