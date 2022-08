Lebensmittel für Ärmere : Düsseldorfer Tafel sagt Touren zu Supermärkten und Ausgabestellen ab

Mitarbeiter und Helfer der Düsseldorfer Tafel in der Ausgabestelle in Lierenfeld. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mitarbeiter der Tafel sprechen von einem Notstand. An einem Standort musste sogar ein Ausgabetag komplett abgesagt werden. Warum der Organisation die Helfer fehlen.

Der Düsseldorfer Tafel, die in der Landeshauptstadt etwa 8000 Bedürftige kostenfrei mit Lebensmitteln versorgt, muss Touren zu Supermärkten und zu Ausgabestellen stornieren. „Wir haben bislang etwa zehn Fahrten abgesagt und das kann in nächster Zeit so weitergehen, weil uns Ehrenamtler fehlen“, sagt Eva Fischer, Sprecherin der Hilfsorganisation. Die Folge: Lebensmittel bleiben in den zu einer Spende bereiten Läden liegen und müssen meist weggeworfen werden. „Und sie erreichen unsere Ausgabestellen nicht“, betont Fischer. Die Konsequenzen sind gravierend. „In Gerresheim mussten wir bereits an einem Tag eine Ausgabe absagen“, sagt sie.